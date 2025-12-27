Рейтинг@Mail.ru
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/pvo-2065110300.html
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО
Владимир Зеленский на переговорах с канадским премьером Марком Карни заявил об успехах дипломатии по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что Киев хочет...
2025-12-27T22:07:00+03:00
2025-12-27T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
марк карни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20251227/vsu-2065105287.html
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, марк карни, нато, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Карни, НАТО, Санкции в отношении России
"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО

Успехи Зеленского в Дипломатии не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с канадским премьером Марком Карни заявил об успехах дипломатии по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что Киев хочет получать западные системы ПВО.
"На прошлой неделе у нас были хорошие шаги в дипломатии. Но мы не можем верить в иллюзию о том, что это дает нам возможность иметь меньше противовоздушной защиты", - сказал Зеленский в Галифаксе.
Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Республиканец подчеркивает, что перестал бесплатно отправлять оружие Киеву в отличие своего "глупца"-предшественника Джо Байдена. Передаваемые системы Украина получает от НАТО, а альянс расплачивается с США, заявлял Трамп.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Группировка "Центр" завершила уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Карни, НАТО, Санкции в отношении России
 
 
