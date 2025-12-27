ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с канадским премьером Марком Карни заявил об успехах дипломатии по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что Киев хочет получать западные системы ПВО.
Как сообщалось, в воскресенье Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Республиканец подчеркивает, что перестал бесплатно отправлять оружие Киеву в отличие своего "глупца"-предшественника Джо Байдена. Передаваемые системы Украина получает от НАТО, а альянс расплачивается с США, заявлял Трамп.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.