"Дипломатические успехи" не помешали Зеленскому выпрашивать средства ПВО

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с канадским премьером Марком Карни заявил об успехах дипломатии по украинскому урегулированию, но подчеркнул, что Киев хочет получать западные системы ПВО.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.