https://ria.ru/20251227/pvo-2065085413.html
Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву
Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву - РИА Новости, 27.12.2025
Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву
Уничтожены два БПЛА, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:59:00+03:00
2025-12-27T18:59:00+03:00
2025-12-27T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a1d0ab107b0ef44bc15d42be103a124.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289859_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1691ca468562082a43a68310a5e39be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Специальная военная операция на Украине, Москва
Уничтожены еще два БПЛА, атаковавших Москву
ПВО отразила атаку еще двух летевших на Москву беспилотников