Уничтожены еще два БПЛА, летящих на Москву
Уничтожены еще два БПЛА, летящих на Москву - РИА Новости, 27.12.2025
Уничтожены еще два БПЛА, летящих на Москву
Ещё два беспилотника, атаковавших Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
