https://ria.ru/20251227/pvo-2065071922.html
ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 27.12.2025
ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву
Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:09:00+03:00
2025-12-27T17:09:00+03:00
2025-12-27T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_253f1ca4c9bcd6164b7328175dfa3b1e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289815_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_9831b76f66eb960fc64fcca80fbe97cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Специальная военная операция на Украине, Москва
ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву
Силы ПВО сбили три беспилотника летевших на Москву