Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 27.12.2025
15:25 27.12.2025 (обновлено: 15:31 27.12.2025)
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА
россия
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия, безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Брянской области за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого декабря с 13.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
ВС России нанесли поражение местам производства беспилотников ВСУ
РоссияБезопасностьБрянская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
