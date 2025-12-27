https://ria.ru/20251227/pvo-2065061715.html
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА - РИА Новости, 27.12.2025
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Брянской области за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:25:00+03:00
2025-12-27T15:25:00+03:00
2025-12-27T15:31:00+03:00
россия
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065046903.html
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, брянская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА
Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА над Брянской областью