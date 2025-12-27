Российская ПВО за два часа сбила 36 украинских БПЛА

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Брянской области за два часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого декабря с 13.00 до 15.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.