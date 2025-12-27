Путин посетил командный пункт СВО

https://ria.ru/20251227/putin-2065110688.html
Кадры посещения президентом России Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции опубликованы в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 27.12.2025
Путин на совещании по обстановке в зоне специальной военной операции
В одном из пунктов управления Объединённой группировки войск Владимир Путин провёл совещание по обстановке в зоне специальной военной операции
