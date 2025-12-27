Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил командный пункт СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 27.12.2025
Путин посетил командный пункт СВО
Путин посетил командный пункт СВО - РИА Новости, 27.12.2025
Путин посетил командный пункт СВО
Кадры посещения президентом России Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции опубликованы в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 27.12.2025
Путин на совещании по обстановке в зоне специальной военной операции
В одном из пунктов управления Объединённой группировки войск Владимир Путин провёл совещание по обстановке в зоне специальной военной операции
Путин посетил командный пункт СВО

Появились кадры посещения Путиным командного пункта СВО

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Кадры посещения президентом России Владимиром Путиным командного пункта специальной военной операции опубликованы в Telegram-канале Кремля.
Президент в субботу утром провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему об обстановке в зоне СВО, а командующие группировками войск "Центр" и "Восток" - о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Дмитров и Гуляй-поле.
На кадрах посещения командного пункта Путин одет в камуфляжную форму с шевронами "Верховный главнокомандующий ВС РФ" и "Путин В.В.". На куртке главы государства нашиты также эмблема Верховного главнокомандующего ВС РФ и российский флаг.
В командном пункте Путина встретил Герасимов, с которым президент обменялся рукопожатием. На столе российского лидера уже ждали необходимые для совещания документы.
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе
Специальная военная операция на Украине
 
 
