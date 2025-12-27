Рейтинг@Mail.ru
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 27.12.2025
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе - РИА Новости, 27.12.2025
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе
Командиры подразделений, участвовавших в освобождении Димитрова и Гуляйполя, рассказали президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в этих городах. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
безопасность, россия, запорожская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе

Командиры рассказали Путину об обстановке в освобожденных Димитрове и Гуляйполе

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командиры подразделений, участвовавших в освобождении Димитрова и Гуляйполя, рассказали президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в этих городах.
В субботу Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
20:20
«
"В настоящее время проводится проверка зданий, сооружений, подвалов и жилых кварталов. Поиск и уничтожение разрозненных малых групп противника. Приступили к разминированию улиц и зданий, оказанию медицинской и гуманитарной помощи местному населению", - доложил Путину командир 5-й мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов с передового пункта управления бригадой.
Он отметил, что подразделения бригады выполняли задачу по освобождению Димитрова с 6 сентября по 26 декабря, она была разбита на три этапа. Бригада завершила разгром формирований ВСУ в городе 27 декабря.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
© Инфографика
ВС России освободили Димитров
В свою очередь командир 57-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Веденин с командного пункта бригады доложил президенту об обстановке в Гуляйполе.
«
"К исходу 26 декабря бригада завершила зачистку населенного пункта Гуляйполе, город находится под нашим контролем. В данный момент подразделения бригады проводят перепроверку зданий, подвальных помещений с целью уничтожения одиночных военнослужащих ВСУ, которые еще могут скрываться в городской застройке, а также оказание помощи мирному населению и при необходимости его эвакуации", - рассказал Веденин.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
© Инфографика
ВС России освободили Димитров
Он подчеркнул, что бригада продолжает выполнять боевые задачи по освобождению Запорожской области.
Путин отметил, что освобождение Димитрова и Гуляйполя является важным результатом боевой работы".
Бойцы ВС РФ поздравили Путина с наступающим Новым годом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с наступающим Новым годом
20:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
