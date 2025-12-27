Командиры рассказали Путину об обстановке в Димитрове и Гуляйполе

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командиры подразделений, участвовавших в освобождении Димитрова и Гуляйполя, рассказали президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в этих городах.
В субботу Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
"В настоящее время проводится проверка зданий, сооружений, подвалов и жилых кварталов. Поиск и уничтожение разрозненных малых групп противника. Приступили к разминированию улиц и зданий, оказанию медицинской и гуманитарной помощи местному населению", - доложил Путину командир 5-й мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов с передового пункта управления бригадой.
Он отметил, что подразделения бригады выполняли задачу по освобождению Димитрова с 6 сентября по 26 декабря, она была разбита на три этапа. Бригада завершила разгром формирований ВСУ в городе 27 декабря.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
В свою очередь командир 57-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Веденин с командного пункта бригады доложил президенту об обстановке в Гуляйполе.
"К исходу 26 декабря бригада завершила зачистку населенного пункта Гуляйполе, город находится под нашим контролем. В данный момент подразделения бригады проводят перепроверку зданий, подвальных помещений с целью уничтожения одиночных военнослужащих ВСУ, которые еще могут скрываться в городской застройке, а также оказание помощи мирному населению и при необходимости его эвакуации", - рассказал Веденин.
Он подчеркнул, что бригада продолжает выполнять боевые задачи по освобождению Запорожской области.
Путин отметил, что освобождение Димитрова и Гуляйполя является важным результатом боевой работы".