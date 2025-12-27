https://ria.ru/20251227/putin-2065105724.html
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин
Главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
россия
украина
