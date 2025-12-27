Рейтинг@Mail.ru
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 27.12.2025
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин
Главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:30:00+03:00
2025-12-27T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
россия
украина
в мире, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина
Киев не спешит решать конфликт мирными средствами, заявил Путин

Путин: главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами", - сказал Путин во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя
20:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
