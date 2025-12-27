https://ria.ru/20251227/putin-2065105007.html
Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО
Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО - РИА Новости, 27.12.2025
Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО
ВС РФ уверено удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
2025
