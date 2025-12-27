https://ria.ru/20251227/putin-2065104559.html
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин
Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:22:00+03:00
2025-12-27T21:22:00+03:00
2025-12-27T21:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20250504/putin-2014866631.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, ООН
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин
Путин: Россия призывала дать ДНР право на самоопределение
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну, заявил президент России Владимир Путин.
"Всё противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине
в 2014 году. И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины, и не признавшим результаты этого госпереворота …, реализовать их законное право на самоопределение… Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия - войну", - сказал Путин
во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Он уточнил, что это право прописано в уставе ООН
.
"Но, к сожалению, ни тогда, в 2014-м, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну. Начать войну. Мы пытаемся её закончить", - добавил Путин.