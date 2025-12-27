Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025

Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 27.12.2025
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин
Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
оон
украина
россия
донбасс
Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин

Путин: Россия призывала дать ДНР право на самоопределение

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну, заявил президент России Владимир Путин.
"Всё противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины, и не признавшим результаты этого госпереворота …, реализовать их законное право на самоопределение… Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия - войну", - сказал Путин во время посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Он уточнил, что это право прописано в уставе ООН.
"Но, к сожалению, ни тогда, в 2014-м, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну. Начать войну. Мы пытаемся её закончить", - добавил Путин.
Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше
4 мая, 12:29
Путин раскрыл, почему Россия не начала СВО раньше
4 мая, 12:29
 
