Россия призывала дать ДНР право на самоопределение, заявил Путин

"Но, к сожалению, ни тогда, в 2014-м, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну. Начать войну. Мы пытаемся её закончить", - добавил Путин.