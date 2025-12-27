https://ria.ru/20251227/putin-2065104060.html
date 2025-12-27

Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова - РИА Новости, 27.12.2025
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова
Бойцы ВС РФ вышли на связь с президентом России Владимиром Путиным из освобожденного Димитрова в ДНР. РИА Новости, 27.12.2025
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова
