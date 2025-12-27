Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бойцы ВС РФ вышли на связь с президентом России Владимиром Путиным из освобожденного Димитрова в ДНР.

Путин по видеосвязи пообщался с бойцами и поблагодарил за эффективную работу. Также глава государства поздравил их с наступающим Новым годом.