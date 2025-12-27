Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 27.12.2025
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова
Российские бойцы вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова

Бойцы ВС России вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова в ДНР

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Бойцы ВС РФ вышли на связь с президентом России Владимиром Путиным из освобожденного Димитрова в ДНР.
В субботу Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
"Товарищ Верховный главнокомандующий, я командир 1-й роты 1-го батальона 5-й бригады. Нахожусь в городе Димитров... На 27 декабря 2025 года город находится под нашим контролем", - доложил Путину командир роты, который со своим подразделением участвовал в освобождении города.
Путин по видеосвязи пообщался с бойцами и поблагодарил за эффективную работу. Также глава государства поздравил их с наступающим Новым годом.
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с Новым годом
