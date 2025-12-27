https://ria.ru/20251227/putin-2065103649.html
Путин рассказал о наступлении группировки "Восток" в Запорожской области
Путин рассказал о наступлении группировки "Восток" в Запорожской области - РИА Новости, 27.12.2025
Путин рассказал о наступлении группировки "Восток" в Запорожской области
Наступление российской группировки "Восток" в Запорожской области происходит "практически на плечах противника", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
