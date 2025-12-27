https://ria.ru/20251227/putin-2065103398.html
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток" - РИА Новости, 27.12.2025
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"
Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными предложил поговорить о ближайших задачах группировок "Центр" и "Восток". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:14:00+03:00
2025-12-27T21:14:00+03:00
2025-12-27T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251227/gerasimov-2065103247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"
Путин на совещании предложил поговорить о задачах "Центра" и "Востока"