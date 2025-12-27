Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 27.12.2025
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток" - РИА Новости, 27.12.2025
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"
Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными предложил поговорить о ближайших задачах группировок "Центр" и "Восток". РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
РИА Новости
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин предложил военным обсудить задачи группировок "Центр" и "Восток"

Путин на совещании предложил поговорить о задачах "Центра" и "Востока"

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / POOL
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными предложил поговорить о ближайших задачах группировок "Центр" и "Восток".
"Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим - поговорим о ближайших задачах применительно к тем группировкам, командующие которых находятся сейчас вот здесь на нашем совещании", - сказал Путин ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Герасимов заявил о продолжении освобождения новых территорий
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
