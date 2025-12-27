Рейтинг@Mail.ru
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 27.12.2025
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. На Западе есть люди, советующие Киеву принять достойные условия завершения конфликта, но киевский режим не спешит решить конфликт мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу", - сказал глава государства в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Путин добавил, что главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала