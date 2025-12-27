https://ria.ru/20251227/putin-2065102974.html
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования - РИА Новости, 27.12.2025
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования
На Западе есть люди, советующие Киеву принять достойные условия завершения конфликта, но киевский режим не спешит решить конфликт мирными средствами, заявил... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:12:00+03:00
2025-12-27T21:12:00+03:00
2025-12-27T21:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065095047_0:40:1498:883_1920x0_80_0_0_d7a4d2903fc1ca164ef22cd35ffb372b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065095047_18:0:1264:935_1920x0_80_0_0_cfd13dd8ff4bb9652f80dab9ee0fa14a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин: умные люди на Западе советуют Киеву принять условия урегулирования
Путин: на Западе есть люди, советующие Киеву принять условия окончания конфликта