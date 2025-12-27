Рейтинг@Mail.ru
Контроль над Димитровом создает условия для освобождения ДНР, заявил Путин
20:59 27.12.2025 (обновлено: 21:15 27.12.2025)
Контроль над Димитровом создает условия для освобождения ДНР, заявил Путин
Контроль над Красноармейском и Димитровом в ДНР создает хорошие условия для полного освобождения региона, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
донецкая народная республика
россия
красноармейск
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
донецкая народная республика
россия
красноармейск
донецкая народная республика, россия, красноармейск, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Контроль над Димитровом создает условия для освобождения ДНР, заявил Путин

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Контроль над Красноармейском и Димитровом в ДНР создает хорошие условия для полного освобождения региона, заявил президент России Владимир Путин.
"Контроль за городами Красноармейск и Димитров создает, как я уже сказал об этом, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов, заявил Солодчук
Донецкая Народная РеспубликаРоссияКрасноармейскВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала