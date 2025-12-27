Рейтинг@Mail.ru
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с наступающим Новым годом - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 27.12.2025 (обновлено: 21:23 27.12.2025)
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с наступающим Новым годом
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с наступающим Новым годом
Освободившие Димитров военные поздравили президента РФ Владимира Путина с новым годом и подчеркнули в своем обращении, что победа будет за Россией. РИА Новости, 27.12.2025
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с наступающим Новым годом

Военные поздравили Путина с Новым годом и пообещали, что победа будет за Россией

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Освободившие Димитров военные поздравили президента РФ Владимира Путина с новым годом и подчеркнули в своем обращении, что победа будет за Россией.
В ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск, Путин выслушал доклад командиров освободившей Димитров 5-й мотострелковой бригады.
ВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
"От всей бригады хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа будет за нами!" - обратился к главе государства из Димитрова командир 1-й роты 1-го батальона 5-й бригады.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВС России освободили всю южную часть Димитрова
11 декабря, 18:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДимитровВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНовый год
 
 
