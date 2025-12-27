https://ria.ru/20251227/putin-2065100562.html
Освободившие Димитров военные поздравили Путина с наступающим Новым годом
Освободившие Димитров военные поздравили президента РФ Владимира Путина с новым годом и подчеркнули в своем обращении, что победа будет за Россией. РИА Новости, 27.12.2025
2025
Бойцы ВС РФ поздравили Путина с наступающим Новым годом
Бойцы ВС РФ вышли на связь с Путиным из освобожденного Димитрова и поздравили с наступающим Новым годом.
Военные поздравили Путина с Новым годом и пообещали, что победа будет за Россией