https://ria.ru/20251227/putin-2065100325.html
Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, заявил Путин
Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, заявил Путин
Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:55:00+03:00
2025-12-27T20:55:00+03:00
2025-12-27T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065099410.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
Освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы, заявил Путин
Путин: освобождение Гуляйполя открывает хорошие перспективы для наступления