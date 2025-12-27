Боевые действия начались после госпереворота на Украине, напомнил Путин

https://ria.ru/20251227/putin-2065100073.html
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что боевые действия были развёрнуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. РИА Новости, 27.12.2025
