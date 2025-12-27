Рейтинг@Mail.ru
Боевые действия начались после госпереворота на Украине, напомнил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 27.12.2025 (обновлено: 21:00 27.12.2025)
Боевые действия начались после госпереворота на Украине, напомнил Путин
Боевые действия начались после госпереворота на Украине, напомнил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Боевые действия начались после госпереворота на Украине, напомнил Путин
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что боевые действия были развёрнуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. РИА Новости, 27.12.2025
Боевые действия начались после госпереворота на Украине, напомнил Путин

Путин: боевые действия были развернуты после госпереворота на Украине

© РИА Новости Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что боевые действия были развёрнуты после государственного переворота на Украине в 2014 году.
«
"Всё началось, всё противостояние и боевые действия были развёрнуты после государственного переворота на Украине в 2014 году", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
