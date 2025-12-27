https://ria.ru/20251227/putin-2065099410.html
Путин поблагодарил военных, освобождавших Гуляйполе
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, участвовавших в освобождении города Гуляйполе в Запорожской области. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
запорожская область
2025
