Путин рассказал, что могло предотвратить боевые действия

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Боевых действий на Украине не было бы, если бы киевские власти послушали Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск Путин напомнил, что боевые действия на Украине были развернуты после госпереворота в 2014 году. Тогда, как отметил президент, Россия призывала Киев предоставить людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты госпереворота, законное право на самоопределение.
«
"К сожалению, ни тогда, в 2014 году, ни позднее нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, начать войну. Мы пытаемся ее закончить. И с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий - и никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали", - сказал Путин..
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18