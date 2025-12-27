Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что могло предотвратить боевые действия - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 27.12.2025 (обновлено: 21:52 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/putin-2065098832.html
Путин рассказал, что могло предотвратить боевые действия
Путин рассказал, что могло предотвратить боевые действия - РИА Новости, 27.12.2025
Путин рассказал, что могло предотвратить боевые действия
Боевых действий на Украине не было бы, если бы киевские власти послушали Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:44:00+03:00
2025-12-27T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065095047_0:40:1498:883_1920x0_80_0_0_d7a4d2903fc1ca164ef22cd35ffb372b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065095047_18:0:1264:935_1920x0_80_0_0_cfd13dd8ff4bb9652f80dab9ee0fa14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Киев
Путин рассказал, что могло предотвратить боевые действия

Путин: боевых действий не было бы, если бы киевские власти послушали Россию

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки "Запад"
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Боевых действий на Украине не было бы, если бы киевские власти послушали Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск Путин напомнил, что боевые действия на Украине были развернуты после госпереворота в 2014 году. Тогда, как отметил президент, Россия призывала Киев предоставить людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты госпереворота, законное право на самоопределение.
«
"К сожалению, ни тогда, в 2014 году, ни позднее нас никто не слушал. Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, начать войну. Мы пытаемся ее закончить. И с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий - и никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали", - сказал Путин..
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала