Россия пытается закончить войну, развернутую Киевом, заявил Путин
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 27.12.2025 (обновлено: 21:25 27.12.2025)
Россия пытается закончить войну, развернутую Киевом, заявил Путин
Россия пытается закончить войну, развернутую Киевом, заявил Путин
Российская Федерация пытается закончить войну, развернутую киевскими властями, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
Россия пытается закончить войну, развернутую Киевом, заявил Путин

Путин: Россия пытается закончить войну, развернутую Киевом

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российская Федерация пытается закончить войну, развернутую киевскими властями, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее глава государства напомнил, что Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, однако Киев предпочел начать войну.
"Киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну, мы пытаемся ее закончить", - сказал он в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины перед встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Запад предлагает Киеву достойные условия завершения конфликта, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ПутинУкраина
 
 
