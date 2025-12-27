Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил освободителей Димитрова - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 27.12.2025
Путин поблагодарил освободителей Димитрова
специальная военная операция на украине
россия
димитров
донецкая народная республика
владимир путин
россия, димитров, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Димитров, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил освободителей Димитрова в ДНР.
"Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую, эффективную очень работу и за результат", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Константиновке продолжаются уличные бои, заявил Герасимов
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДимитровДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
