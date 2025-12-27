Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил храбрость и мужество освободивших Димитров военных - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 27.12.2025 (обновлено: 21:36 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/putin-2065097900.html
Путин отметил храбрость и мужество освободивших Димитров военных
Путин отметил храбрость и мужество освободивших Димитров военных - РИА Новости, 27.12.2025
Путин отметил храбрость и мужество освободивших Димитров военных
Президент России Владимир Путин отметил храбрость и мужество военнослужащих, освободивших Димитров. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T20:38:00+03:00
2025-12-27T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065095047_0:40:1498:883_1920x0_80_0_0_d7a4d2903fc1ca164ef22cd35ffb372b.jpg
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065095047_18:0:1264:935_1920x0_80_0_0_cfd13dd8ff4bb9652f80dab9ee0fa14a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Путин отметил храбрость и мужество освободивших Димитров военных

Путин отметил храбрость и мужество военнослужащих, освободивших Димитров

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил храбрость и мужество военнослужащих, освободивших Димитров.
«
"Поздравляю… всех наших бойцов, офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками и очень своевременное принятие необходимых решений", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Войска группировки "Центр" освободили город Димитров в ДНР, сообщил командующий группировки войск Валерий Солодчук.
© ИнфографикаВС России освободили Димитров
ВС России освободили Димитров
© Инфографика
ВС России освободили Димитров
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала