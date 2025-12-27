Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 27.12.2025 (обновлено: 22:13 27.12.2025)
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск - РИА Новости, 27.12.2025
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск
Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 27.12.2025
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск

Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ.
Путин в субботу провёл совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск. Президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
"Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки "Восток" позволяют продвигаться вперёд, освобождая Запорожскую область", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
