Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск - РИА Новости, 27.12.2025
Путин отметил хорошие темпы наступления российских войск
Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы наступления Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 27.12.2025
россия
