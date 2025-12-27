https://ria.ru/20251227/putin-2065096477.html
Создание полосы безопасности идет хорошими темпами, заявил Путин
Создание полосы безопасности идет хорошими темпами, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Создание полосы безопасности идет хорошими темпами, заявил Путин
27.12.2025

Президент России Владимир Путин отметил, что создание полосы безопасности идёт хорошими темпами.
2025-12-27T20:30:00+03:00
2025-12-27T20:30:00+03:00
2025-12-27T21:39:00+03:00
Создание полосы безопасности идет хорошими темпами, заявил Путин
