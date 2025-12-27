Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил командующих "Центра" и "Востока" доложить о выполнении задач - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 27.12.2025
Путин попросил командующих "Центра" и "Востока" доложить о выполнении задач
Президент России Владимир Путин попросил командующих группировками "Центр" и "Восток" доложить о результатах выполнения боевых задач. РИА Новости, 27.12.2025
Путин попросил командующих "Центра" и "Востока" доложить о выполнении задач

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил командующих группировками "Центр" и "Восток" доложить о результатах выполнения боевых задач.
"Сегодня прошу командующих группировками "Центр" и "Восток" доложить, как уже сказал, о текущей обстановке на ваших участках фронта и о результатах выполнения боевых задач подчиненными войсками", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов Объединенной группировки войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
