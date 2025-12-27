Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/putin-2065004865.html
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием - РИА Новости, 27.12.2025
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" с 15-летием, отметив, что этот "уникальный медиапроект" завоевал любовь... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T01:04:00+03:00
2025-12-27T01:04:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065001867.html
https://ria.ru/20251217/putin-2062555802.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поздравил телеканал "Карусель" с 15-летием

Путин поздравил детско-юношеский канал "Карусель" с 15-летием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" с 15-летием, отметив, что этот "уникальный медиапроект" завоевал любовь миллионов мальчиков и девочек.
"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 15-летием телеканала "Карусель". Отрадно, что этот уникальный медиапроект прошёл проверку временем, завоевал любовь миллионов мальчишек и девчонок, признание и доверие их родителей", - отметил Путин в поздравлении, опубликованном на сайте телеканала.
Гордимся вашим бесстрашием. Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
00:02
Глава государства подчеркнул, что, "без сомнения", в основе такого успеха - слаженная, высокопрофессиональная работа творческой команды телеканала "Карусель" - продюсеров, режиссёров, телеведущих, психологов и педагогов.
"Яркие, увлекательные, познавательные передачи телеканала, игры и мультипликационные фильмы учат ценить дружбу, верить в добро и справедливость, пробуждают интерес к знаниям и творчеству. Убеждён, "Карусель" и впредь будет развиваться, вносить свой вклад в воспитание подрастающего поколения, соответствовать самым современным стандартам качества, откликаться на запросы общества", - добавил президент, пожелав коллективу и его преданным поклонникам здоровья, благополучия и вдохновения.
"Карусель" - телеканал для детей, его юбилейный слоган: "В каждом взрослом есть ребёнок!". В честь юбилея 27 декабря в 21.20 в эфир канала выйдет масштабный праздничный концерт "С днём рождения, Карусель!" в Кремле с участием кумиров юной аудитории.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин поздравил сотрудников ГФС с Днем российской фельдъегерской службы
17 декабря, 10:18
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала