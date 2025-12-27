Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

Глава государства отметил, что сотрудники ведомства действуют в экстремальных обстоятельствах: поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. Кроме того, Путин отдельно отметил работу психологов и медицинских работников, которые трудятся в системе МЧС.