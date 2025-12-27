Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/putin-2065002640.html
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней - РИА Новости, 27.12.2025
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней
Главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей, заявил президент РФ РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:09:00+03:00
2025-12-27T00:09:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065002109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

Путин: на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан. За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП", - отметил Путин в поздравлении сотрудникам МЧС с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что сотрудники ведомства действуют в экстремальных обстоятельствах: поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. Кроме того, Путин отдельно отметил работу психологов и медицинских работников, которые трудятся в системе МЧС.
"Их особые компетенции порой просто незаменимы", - подчеркнул президент.
Российские спасатели отмечают 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО
00:03
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала