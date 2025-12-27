Рейтинг@Mail.ru
00:06 27.12.2025
Россия не забудет спасателей, погибших при исполнении долга, заявил Путин
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия никогда не забудет сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга, заявил президент России Владимир Путин.
"Народ России никогда не забудет сотрудников МЧС, наших товарищей, настоящих героев, погибших при исполнении служебного долга", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Он отметил, что на примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, и выразил уверенность, что они будут достойны этого высокого призвания.
Российские спасатели в свой профессиональный праздник 27 декабря отмечают 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
Россия Владимир Путин МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
