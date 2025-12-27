https://ria.ru/20251227/putin-2065002363.html
Россия не забудет спасателей, погибших при исполнении долга, заявил Путин
Россия не забудет спасателей, погибших при исполнении долга, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
Россия не забудет спасателей, погибших при исполнении долга, заявил Путин
Россия никогда не забудет сотрудников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:06:00+03:00
2025-12-27T00:06:00+03:00
2025-12-27T00:06:00+03:00
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065001996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия не забудет спасателей, погибших при исполнении долга, заявил Путин
Путин: РФ никогда не забудет сотрудников МЧС, погибших при исполнении долга