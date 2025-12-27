Россия не забудет спасателей, погибших при исполнении долга, заявил Путин

Он отметил, что на примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, и выразил уверенность, что они будут достойны этого высокого призвания.

Российские спасатели в свой профессиональный праздник 27 декабря отмечают 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.