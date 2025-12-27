МЧС России провело более 600 операций за рубежом, отметил Путин

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российские спасатели за всю историю работы МЧС России провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом, отметил президент РФ Владимир Путин.

День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря. Российские спасатели в субботу отметят также 35-летие МЧС . В этот день, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.

Глава государства в субботу поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

"За прошедшее время только за рубежами России было проведено более 600 операций поисково-спасательного и гуманитарного характера", - отметил Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.