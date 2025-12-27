https://ria.ru/20251227/putin-2065002229.html
МЧС России провело более 600 операций за рубежом, отметил Путин
МЧС России провело более 600 операций за рубежом, отметил Путин - РИА Новости, 27.12.2025
МЧС России провело более 600 операций за рубежом, отметил Путин
Российские спасатели за всю историю работы МЧС России провели более 600 поисково-спасательных и гуманитарных операций за рубежом, отметил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.12.2025
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
Новости
ru-RU
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин: МЧС России провело более 600 операций за рубежом