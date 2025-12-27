Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 27.12.2025 (обновлено: 00:04 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/putin-2065002109.html
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО - РИА Новости, 27.12.2025
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО
Президент России Владимир Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях специальной военной операции и подчеркнул, что Россия гордится их бесстрашием. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:03:00+03:00
2025-12-27T00:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_0:52:3176:1840_1920x0_80_0_0_e9e83778250fb4f9706f87b39683dec1.jpg
https://ria.ru/20251227/putin-2065001996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058119627_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_a624f9b02d8c00c39eec958c37e45fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО

Путин отметил работу спасателей в условиях СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях специальной военной операции и подчеркнул, что Россия гордится их бесстрашием.
"Прошу передать слова искренней благодарности сотрудникам, решающим сложнейшие задачи в условиях специальной военной операции, на освобожденных и приграничных территориях. Кто под обстрелами восстанавливает объекты жизнеобеспечения, доставляет гуманитарные грузы для гражданского населения, проводит работы по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом президента от 26 декабря 1995 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
00:02
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала