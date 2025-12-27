https://ria.ru/20251227/putin-2065002109.html
Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО
Президент России Владимир Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях специальной военной операции и подчеркнул, что Россия гордится их бесстрашием. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:03:00+03:00
2025-12-27T00:03:00+03:00
2025-12-27T00:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
Новости
ru-RU
общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
