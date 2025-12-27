Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
00:02 27.12.2025
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
Президент РФ Владимир Путин назвал МЧС России одной из самых эффективных спасательных структур в мире, а по ряду направлений – лучшей, не имеющей равных.
РИА Новости
Новости
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире

Путин: МЧС России является одной из лучших спасательных структур в мире

© РИА Новости / POOL
Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал МЧС России одной из самых эффективных спасательных структур в мире, а по ряду направлений – лучшей, не имеющей равных.
День спасателя отмечается в России ежегодно 27 декабря. Глава государства в субботу в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником.
"С каждым годом растут техническая оснащенность, уровень подготовки сотрудников МЧС. Нарабатывается уникальный опыт и авторитет одной из наиболее эффективных спасательных структур в мире, а по ряду ключевых направлений - безусловно - самой лучшей, которой просто нет равных", - подчеркнул Путин.
Гордимся вашим бесстрашием. Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
