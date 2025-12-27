https://ria.ru/20251227/putin-2065001996.html
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире - РИА Новости, 27.12.2025
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
Президент РФ Владимир Путин назвал МЧС России одной из самых эффективных спасательных структур в мире, а по ряду направлений – лучшей, не имеющей равных. РИА Новости, 27.12.2025
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
Путин назвал МЧС России одной из лучших спасательных структур в мире
