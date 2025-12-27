Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
00:02 27.12.2025 (обновлено: 10:24 27.12.2025)
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники МЧС России всегда на посту и готовы прийти на РИА Новости, 27.12.2025
общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники МЧС России всегда на посту и готовы прийти на помощь.
День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря.
"Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И, конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей", - подчеркнул Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Президент поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником и с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и успехов им и их семьям.
Российские спасатели в субботу отмечают также 35-летие МЧС. В этот день, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже - в МЧС России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поздравил работников энергоотрасли с профессиональным праздником
22 декабря, 09:33
 
Общество Россия Владимир Путин МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
