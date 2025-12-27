https://ria.ru/20251227/putin-2065001867.html
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2025
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники МЧС России всегда на посту и готовы прийти на РИА Новости, 27.12.2025
