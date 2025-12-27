https://ria.ru/20251227/putin--2065096138.html
Российские военные выполняют все стоящие перед ними задачи, заявил Путин
Российские военные выполняют все стоящие перед ними задачи, заявил Путин
Вооруженные силы РФ выполняют все стоящие задачи в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
