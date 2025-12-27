Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского - РИА Новости, 27.12.2025
00:17 27.12.2025 (обновлено: 09:42 27.12.2025)
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского - РИА Новости, 27.12.2025
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего... РИА Новости, 27.12.2025
сша
украина
дональд трамп
алексей пушков
владимир зеленский
politico
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20251226/tramp-2064998299.html
https://ria.ru/20251226/tramp-2064997945.html
сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, владимир зеленский, politico, мирный план сша по украине
США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Politico, Мирный план США по Украине
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского

Пушков: Трамп не даст украинскому кризису развиваться без своего участия

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия.
Ранее президент США заявил изданию Politico, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп сообщил, что ждет Зеленского
Вчера, 23:21
"Трамп явно не собирается "отойти в сторону" и дать украинскому кризису развиваться без его участия. Во всяком случае на обозримое время", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что американский лидер слишком вовлечен в тему украинского кризиса, чтобы взять и уйти. Трамп "сделал заявку" на ключевую роль в урегулировании и должен ей соответствовать, подчеркнул Пушков.
"Уйти — означает показать, что не справился. Эго Трампа вряд ли такое допустит", — заключил сенатор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Трамп заявил, что вскоре планирует провести разговор с Путиным
Вчера, 23:19
 
СШАУкраинаДональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийPoliticoМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
