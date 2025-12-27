Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков Российский сенатор Алексей Пушков заявил , что президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия.

Ранее президент США заявил изданию Politico, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения.

"Трамп явно не собирается "отойти в сторону" и дать украинскому кризису развиваться без его участия. Во всяком случае на обозримое время", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что американский лидер слишком вовлечен в тему украинского кризиса, чтобы взять и уйти. Трамп "сделал заявку" на ключевую роль в урегулировании и должен ей соответствовать, подчеркнул Пушков.