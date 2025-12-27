https://ria.ru/20251227/pushkov-2065002923.html
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского - РИА Новости, 27.12.2025
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:17:00+03:00
2025-12-27T00:17:00+03:00
2025-12-27T09:42:00+03:00
Пушков прокомментировал слова Трампа о предложениях Зеленского
Пушков: Трамп не даст украинскому кризису развиваться без своего участия
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил
, что президент США Дональд Трамп в обозримом будущем не собирается давать украинскому кризису развиваться без своего участия.
Ранее президент США заявил изданию Politico, что любое предложение Владимира Зеленского по урегулированию на Украине не имеет значения без его одобрения.
"Трамп явно не собирается "отойти в сторону" и дать украинскому кризису развиваться без его участия. Во всяком случае на обозримое время", — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что американский лидер слишком вовлечен в тему украинского кризиса, чтобы взять и уйти. Трамп "сделал заявку" на ключевую роль в урегулировании и должен ей соответствовать, подчеркнул Пушков.
"Уйти — означает показать, что не справился. Эго Трампа вряд ли такое допустит", — заключил сенатор.