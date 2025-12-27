Рейтинг@Mail.ru
В Пулково допустили корректировку расписания рейсов в Москву
20:09 27.12.2025
В Пулково допустили корректировку расписания рейсов в Москву
2025
В Пулково допустили корректировку расписания рейсов в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" предупредил о возможной корректировке расписания рейсов в Москву.
"В ближайшие часы возможны корректировки расписания рейсов в Москву", - сообщается в Telegram-канале аэропорта.
Ранее сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково" в 17.11 мск. Аэропорт "Шереметьево" осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.
