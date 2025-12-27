Рейтинг@Mail.ru
Медсестра обжаловала приговор за заражение 70 человек гепатитом и ВИЧ - РИА Новости, 27.12.2025
01:14 27.12.2025 (обновлено: 06:03 27.12.2025)
Медсестра обжаловала приговор за заражение 70 человек гепатитом и ВИЧ
происшествия, нальчик, россия
Происшествия, Нальчик, Россия
Молоточек судьи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Осужденная на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестра частного санатория в Нальчике обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.
"Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор Нальчикского городского суда", — сказал собеседник агентства.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК. Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.
Нальчикский городской суд 15 декабря приговорил медсестру к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, уголовное преследование в отношении гендиректора и врача санатория прекращено в связи с истечением срока давности. Медсестра также выплатит трем потерпевшим девять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Помимо этого, она на три года лишена права заниматься профессиональной медицинской деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг населению.
