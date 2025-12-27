Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний - РИА Новости, 27.12.2025
02:39 27.12.2025
Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний
общество, приморский край
Общество, Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Заразиться вирусами на улице сложно из-за хорошей циркуляции воздуха, но на праздничных уличных гуляниях из-за высокой концентрации людей лучше соблюдать дистанцию и носить маску, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Все-таки вирусом проще заразиться в закрытом помещении, в котором нет движения воздуха, чем на открытой местности. На улице заразиться каким-либо вирусом сложно, потому что там циркуляция воздуха другая", - сказала собеседница.
При этом, как правило, риск заразиться вирусом на праздничных уличных гуляниях зависит от уровня концентрации людей на определённой территории, отметила Семейкина.
"Для распространения вируса имеет значение еще и дистанция. Не зря рекомендовали соблюдать дистанцию, когда был ковид. Как правило, это метр - полтора метра. Если людей будет в этом квадратном метре очень много, то риск заражения повышается даже на улице. А если вы гуляете на расстоянии друг от друга, то риск снижается, конечно. Если, например, встречать Новый год на центральной площади, вероятность заразиться все-таки повышается. То есть либо на такие мероприятия вообще не ходить, либо ходить в медицинских масках", - добавила собеседница.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Врач рассказал о пике заболеваемости "гонконгским гриппом" в России
