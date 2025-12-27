https://ria.ru/20251227/prazdniki-2065008518.html
Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний
Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний - РИА Новости, 27.12.2025
Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний
Заразиться вирусами на улице сложно из-за хорошей циркуляции воздуха, но на праздничных уличных гуляниях из-за высокой концентрации людей лучше соблюдать... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:39:00+03:00
2025-12-27T02:39:00+03:00
2025-12-27T02:39:00+03:00
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766488992_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_dc0043e0aa34d4cbe5a44b20fb0cec96.jpg
https://ria.ru/20251226/pik-2064759441.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766488992_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_61735450599a1f80a1c4164ac843a314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край
Общество, Приморский край
Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний
РИА Новости: не заболеть во время праздников можно, если носить маску
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Заразиться вирусами на улице сложно из-за хорошей циркуляции воздуха, но на праздничных уличных гуляниях из-за высокой концентрации людей лучше соблюдать дистанцию и носить маску, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Все-таки вирусом проще заразиться в закрытом помещении, в котором нет движения воздуха, чем на открытой местности. На улице заразиться каким-либо вирусом сложно, потому что там циркуляция воздуха другая", - сказала собеседница.
При этом, как правило, риск заразиться вирусом на праздничных уличных гуляниях зависит от уровня концентрации людей на определённой территории, отметила Семейкина.
"Для распространения вируса имеет значение еще и дистанция. Не зря рекомендовали соблюдать дистанцию, когда был ковид. Как правило, это метр - полтора метра. Если людей будет в этом квадратном метре очень много, то риск заражения повышается даже на улице. А если вы гуляете на расстоянии друг от друга, то риск снижается, конечно. Если, например, встречать Новый год на центральной площади, вероятность заразиться все-таки повышается. То есть либо на такие мероприятия вообще не ходить, либо ходить в медицинских масках", - добавила собеседница.