В России отменят автопродление водительских прав
В России отменят автопродление водительских прав - РИА Новости, 27.12.2025
В России отменят автопродление водительских прав
Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:46:00+03:00
2025-12-27T02:46:00+03:00
2025-12-27T13:16:00+03:00
россия
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022-м инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России
и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022-го, прекратит свое действие", — сказал Федяев.
Парламентарий подчеркнул, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025-го.
"Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты. Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", — отметил он.
Федяев уточнил, что важно запомнить одну вещь — если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
"Еще один важный нюанс: автоматическое продление прав действует только на территории России. Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые", — заключил он.