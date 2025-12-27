Рейтинг@Mail.ru
В России отменят автопродление водительских прав - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 27.12.2025 (обновлено: 13:16 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/prava-2065008937.html
В России отменят автопродление водительских прав
В России отменят автопродление водительских прав - РИА Новости, 27.12.2025
В России отменят автопродление водительских прав
Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T02:46:00+03:00
2025-12-27T13:16:00+03:00
россия
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg
https://ria.ru/20251226/prava-2064977195.html
https://ria.ru/20251212/mvd-2061773604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_19:0:2482:1847_1920x0_80_0_0_3ae6b5c336c3a65aaffb26ef16da3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России отменят автопродление водительских прав

РИА Новости: в РФ с 1 января перестанут автопродлевать водительские права

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025-го будут считаться действительным еще три года, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
"В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022-м инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022-го, прекратит свое действие", — сказал Федяев.
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права
Вчера, 19:27
Парламентарий подчеркнул, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025-го.
"Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты. Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство", — отметил он.
Федяев уточнил, что важно запомнить одну вещь — если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
"Еще один важный нюанс: автоматическое продление прав действует только на территории России. Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые", — заключил он.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В МВД предложили разрешить предъявлять водительские права через Max
12 декабря, 23:54
 
РоссияГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала