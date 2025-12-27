Рейтинг@Mail.ru
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"
19:09 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/pozhar-2065086050.html
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"
Пожар в кафе в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе локализован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 27.12.2025
Новости
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"

Пожар в кафе в ямальском Муравленко локализовали на площади 300 кв метров

© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АОНа месте пожара в здании кафе "Белые ночи" в Муравленко, ЯНАО
На месте пожара в здании кафе Белые ночи в Муравленко, ЯНАО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АО
На месте пожара в здании кафе "Белые ночи" в Муравленко, ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Пожар в кафе в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе локализован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
«
"В 20.12 (18.12 мск – ред.) пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", – говорится в сообщении.
Тушение пожара продолжается, отметили в главке.
В субботу ведомство информировало, что в кафе "Белые ночи" на улице Восточной в Муравленко начался пожар, предварительно, на 70 квадратных метрах. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение чердачного помещения, из здания самостоятельно эвакуировались три человека, уточняли в пресс-службе.
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямал
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
