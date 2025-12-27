https://ria.ru/20251227/pozhar-2065086050.html
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи" - РИА Новости, 27.12.2025
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"
Пожар в кафе в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе локализован на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:09:00+03:00
2025-12-27T19:09:00+03:00
2025-12-27T19:09:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065079488_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4aa10309d7dbdf7e9b0ccc5b010d2d6d.jpg
https://ria.ru/20250310/pozhar-2003982381.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065079488_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_346187edf68a33647f11ae370aaab578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"
Пожар в кафе в ямальском Муравленко локализовали на площади 300 кв метров