На Ямале локализовали пожар в кафе "Белые ночи"

"В 20.12 (18.12 мск – ред.) пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", – говорится в сообщении.

В субботу ведомство информировало, что в кафе "Белые ночи" на улице Восточной в Муравленко начался пожар, предварительно, на 70 квадратных метрах. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение чердачного помещения, из здания самостоятельно эвакуировались три человека, уточняли в пресс-службе.