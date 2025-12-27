https://ria.ru/20251227/pozhar-2065078758.html
На Ямале вспыхнул пожар в кафе
Пожар случился в кафе "Белые ночи" в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 27.12.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости.
Пожар случился в кафе "Белые ночи" в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила
пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 16.54 (14.54 мск – ред.) в пожарно-спасательную часть Муравленко поступило сообщение о возгорании в здании кафе "Белые ночи", расположенного по улице Восточная, дом 10", – говорится в заявлении главка.
На момент прибытия спасателей наблюдалось горение чердачного помещения, из здания самостоятельно эвакуировались три человека, уточнили в пресс-службе.
Предварительная площадь пожара 70 квадратных метров, добавили в ведомстве.