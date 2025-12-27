Рейтинг@Mail.ru
На Ямале вспыхнул пожар в кафе
18:09 27.12.2025 (обновлено: 18:17 27.12.2025)
На Ямале вспыхнул пожар в кафе
Пожар случился в кафе "Белые ночи" в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ямале вспыхнул пожар в кафе

В Муравленко загорелось кафе «Белые ночи»

© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АОНа месте пожара в здании кафе "Белые ночи" в Муравленко, ЯНАО
На месте пожара в здании кафе Белые ночи в Муравленко, ЯНАО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : МЧС Ямало-Ненецкого АО
На месте пожара в здании кафе "Белые ночи" в Муравленко, ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Пожар случился в кафе "Белые ночи" в Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 16.54 (14.54 мск – ред.) в пожарно-спасательную часть Муравленко поступило сообщение о возгорании в здании кафе "Белые ночи", расположенного по улице Восточная, дом 10", – говорится в заявлении главка.
На момент прибытия спасателей наблюдалось горение чердачного помещения, из здания самостоятельно эвакуировались три человека, уточнили в пресс-службе.
Предварительная площадь пожара 70 квадратных метров, добавили в ведомстве.
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала