Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост

МОСКВА 27 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь мирянам рекомендовано не есть мясо, молочные продукты и яйца, так как продолжается Рождественский пост, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

Русской православной церкви 1 января - время подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января, Рождественский пост завершится 6 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества. Русская православная церковь не перешла, в отличие от советских властей, на григорианский календарь. И сейчас Рождество Христово хронологически празднуют перед Новым годом, а "старый", или "по старому стилю" Новый год - отмечают в ночь с 13 на 14 января.

"Все постные ограничения остаются и на новогоднюю ночь: мирянам рекомендовано не есть мясо, молоко, молочные продукты и яйца. А как именно устроить новогодний стол, какие рецепты – вопрос хозяйский. По алкоголю – то же самое, разрешено вино, но, как и всегда, – в меру. Как говорится, "не презирайте вино, презирайте пьянство". Задача наша, как и всегда – оставаться христианами: не напиваться, не объедаться, не дебоширить, не скандалить - это касается в том числе и всех новогодних праздников", - сказал отец Макарий.

Он также посоветовал стремиться соблюдать постные ограничения в гостях, ведь "как правило, на новогодних столах большой выбор продуктов - как мясных, так и нет", но в целом помнить, что "Царствие Божие не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе" (слова из послания апостола Павла к Римлянам).

"Будьте христианами, не будьте ни фарисеями, ни обжорами, ни дебоширами, ни пьяницами. Уклоняйтесь от недобрых дел и двигайтесь к доброму", - заключил собеседник агентства.

Ранее отец Макарий призывал помнить о Церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, иначе пост будет "пустым" занятием.

Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие), в последние дни перед Рождеством пост становится строже, например, запрещена рыба, а в Рождественский сочельник и вовсе нельзя есть до праздника.