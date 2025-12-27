Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост
Религия
 
04:08 27.12.2025
Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост
Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост - РИА Новости, 27.12.2025
Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост
В новогоднюю ночь мирянам рекомендовано не есть мясо, молочные продукты и яйца, так как продолжается Рождественский пост, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 27.12.2025
религия
россия
русская православная церковь
россия
россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
Священник рассказал, как отметить Новый год, не нарушив пост

РИА Новости: в Новый год не нарушить пост можно, не употребляя яйца и мясо

Бенгальские огни. Архивное фото
МОСКВА 27 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь мирянам рекомендовано не есть мясо, молочные продукты и яйца, так как продолжается Рождественский пост, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
В Русской православной церкви 1 января - время подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января, Рождественский пост завершится 6 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества. Русская православная церковь не перешла, в отличие от советских властей, на григорианский календарь. И сейчас Рождество Христово хронологически празднуют перед Новым годом, а "старый", или "по старому стилю" Новый год - отмечают в ночь с 13 на 14 января.
"Все постные ограничения остаются и на новогоднюю ночь: мирянам рекомендовано не есть мясо, молоко, молочные продукты и яйца. А как именно устроить новогодний стол, какие рецепты – вопрос хозяйский. По алкоголю – то же самое, разрешено вино, но, как и всегда, – в меру. Как говорится, "не презирайте вино, презирайте пьянство". Задача наша, как и всегда – оставаться христианами: не напиваться, не объедаться, не дебоширить, не скандалить - это касается в том числе и всех новогодних праздников", - сказал отец Макарий.
Он также посоветовал стремиться соблюдать постные ограничения в гостях, ведь "как правило, на новогодних столах большой выбор продуктов - как мясных, так и нет", но в целом помнить, что "Царствие Божие не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе" (слова из послания апостола Павла к Римлянам).
"Будьте христианами, не будьте ни фарисеями, ни обжорами, ни дебоширами, ни пьяницами. Уклоняйтесь от недобрых дел и двигайтесь к доброму", - заключил собеседник агентства.
Ранее отец Макарий призывал помнить о Церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, иначе пост будет "пустым" занятием.
Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие), в последние дни перед Рождеством пост становится строже, например, запрещена рыба, а в Рождественский сочельник и вовсе нельзя есть до праздника.
Мирянам духовенство рекомендует менее строгие ограничения во время Рождественского поста: как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молока и молочных продуктов. Также стоит уточнять меру поста в личной беседе со священником, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. Как ранее отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в СМИ можно встретить дословные указания Типикона, например, об отказе от еды в первые три дня Великого Поста. По его словам, духовенству не стоит предъявлять подобные требования к прихожанам, но надлежит "руководствоваться разнообразной и очень осторожной многовековой практикой Русской православной церкви".
Религия Россия Русская православная церковь
 
 
