22:43 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/polsha-2065113994.html
Польша планирует построить систему обороны от БПЛА за два миллиарда евро
Польша планирует построить систему обороны от БПЛА за два миллиарда евро
2025-12-27T22:43:00+03:00
2025-12-27T22:43:00+03:00
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Польши планируют завершить группу новых фортификаций для обороны против беспилотников вдоль восточной границы в течение двух лет, проект будет стоить более двух миллиардов евро и включать в себя пулеметы, сообщил газете Guardian заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
Guardian отмечает со ссылкой на Томчика, что новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в "линию обороны", созданную десять лет назад. Заместитель министра добавил, что они будут включать в себя пулеметы, ракеты и системы создания помех для дронов. Некоторое вооружение будет использоваться только в "условиях войны", подчеркнул Томчик.
"Мы рассчитываем, что первые возможности системы появятся в течении примерно шести месяцев, может быть раньше. И на создание системы целиком потребуется 24 месяца", - рассказал газете заместитель министра.
Томчик заявил Guardian, что стоимость проекта превысит два миллиарда евро, и он будет финансироваться в основном через кредитный инструмент Евросоюза SAFE. Небольшая часть средств будет также поступать из государственного бюджета. По его словам, в каждом приграничном муниципалитете страны также будут построены специальные логистические центры, где будет храниться оборудование для блокирования границы, готовое к развертыванию в течение нескольких часов.
В декабре министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский сообщил, что Польша размещает антидроновое оборудование на наблюдательных башнях вдоль границы с Белоруссией.
