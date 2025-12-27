Рейтинг@Mail.ru
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 27.12.2025
05:54 27.12.2025
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 27.12.2025
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил... РИА Новости, 27.12.2025
в мире
украина
польша
россия
f-16
украина
польша
россия
в мире, украина, польша, россия, f-16
В мире, Украина, Польша, Россия, F-16
Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух истребители ВВС из-за якобы активности РФ на Украине

CC BY 2.0 / Geoff Moore / МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
CC BY 2.0 / Geoff Moore /
МиГ-29 ВВС Польши. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Истребители начали действовать, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования в соцсети X.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Президенты Польши и США обсудили мирные переговоры по Украине
Вчера, 21:21
Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом
Вчера, 10:04
 
В миреУкраинаПольшаРоссияF-16
 
 
Версия 2023.1 Beta
