В Подмосковье ищут напавших на футболиста
Ссора между тремя гражданами в Звенигороде Московской области закончилась потасовкой со стрельбой, пострадал мужчина 1994 года рождения, полиция ищет... РИА Новости, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ссора между тремя гражданами в Звенигороде Московской области закончилась потасовкой со стрельбой, пострадал мужчина 1994 года рождения, полиция ищет нападавших, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что в дежурную часть УМВД РФ по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице города Звенигорода, слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие полицейские предварительно установили, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом.
"В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, а также их розыск и задержание", - заключили в ведомстве.
В свою очередь в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о футболисте ПФК ЦСКА Адамсе Расаковиче.