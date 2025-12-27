Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье ищут напавших на футболиста
17:09 27.12.2025 (обновлено: 20:09 27.12.2025)
В Подмосковье ищут напавших на футболиста
В Подмосковье ищут напавших на футболиста
Ссора между тремя гражданами в Звенигороде Московской области закончилась потасовкой со стрельбой, пострадал мужчина 1994 года рождения, полиция ищет... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
звенигород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
звенигород
происшествия, московская область (подмосковье), звенигород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье ищут напавших на футболиста

Полиция ищет напавших на футболиста Адамса в Подмосковье

Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ссора между тремя гражданами в Звенигороде Московской области закончилась потасовкой со стрельбой, пострадал мужчина 1994 года рождения, полиция ищет нападавших, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что в дежурную часть УМВД РФ по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице города Звенигорода, слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие полицейские предварительно установили, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом.
"В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, а также их розыск и задержание", - заключили в ведомстве.
В свою очередь в правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о футболисте ПФК ЦСКА Адамсе Расаковиче.
Происшествия
 
 
