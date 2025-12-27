В Подмосковье ищут напавших на футболиста

В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что в дежурную часть УМВД РФ по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Московской улице города Звенигорода, слышны звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие полицейские предварительно установили, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом.