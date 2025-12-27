https://ria.ru/20251227/ploschad-2065036036.html
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь - РИА Новости, 27.12.2025
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, при этом ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили в столичном главке... РИА Новости, 27.12.2025
