11:22 27.12.2025
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красную площадь закроют для посещения с 31 декабря до утра 1 января

Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, при этом ГУМ-каток будет работать по расписанию, сообщили в столичном главке МВД.
"Уважаемые жители и гости столицы! Главное управление МВД России по Москве информирует: с 18.00 часов 31 декабря 2025 года до 10.00 часов 1 января 2026 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.
Москвичам рассказали о погоде в первые дни нового года
