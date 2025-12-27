Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива - РИА Новости, 27.12.2025
07:41 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/pivo-2065019363.html
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива - РИА Новости, 27.12.2025
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh,... РИА Новости, 27.12.2025
2025
Новости
ozon
Ozon
Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива

РИА Новости: россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива

Бутылки на конвейере
Бутылки на конвейере - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Бутылки на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне стали покупать втрое больше безалкогольного пива в декабре 2025 года и в два раза больше безалкогольного вина, говорится в исследовании Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Все больше россиян отдает предпочтение безалкогольным версиям алкогольных напитков. Безалкогольное пиво покупают почти в 3 раза больше, чем год назад, а заказы безалкогольного вина увеличились вдвое", - говорится в исследовании. Аналитики сравнивали три последние недели декабря в 2024 и 2025 годах.
Вырос спрос и на другие "здоровые" альтернативы. Например, потребители стали заказывать почти в 4 раза больше растительных йогуртов и альтернатив молочным продуктам от Ozon fresh, а спрос на безглютеновый хлеб вырос более чем в 12 раз. Сыр тофу в этом году стали покупать почти в 7 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Замена майонеза - его растительная альтернатива - стала вдвое чаще появляться в корзинах россиян.
"Для современных потребителей праздник - не повод отказываться от здорового питания. Мы видим запрос на разнообразие и качественные альтернативы традиционным продуктам, что открывает новые возможности для формирования ассортимента", - прокомментировал директор по маркетингу Ozon fresh Алексей Подъяпольский.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
