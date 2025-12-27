Рейтинг@Mail.ru
В Пензе начали проверку производителя Aloe Vera
09:42 27.12.2025
В Пензе начали проверку производителя Aloe Vera
Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку производства негазированного напитка Aloe Vera, в результате употребления которого,... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
пенза
пензенская область
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пенза
пензенская область
москва
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проверку производства негазированного напитка Aloe Vera, в результате употребления которого, предположительно, пострадал ребёнок, сообщило региональное надзорное ведомство.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Aloe Vera ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя - ООО "Вельта‑Пенза". Компании выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка Aloe Vera.
"По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в городе Пензе. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
В свою очередь в управлении Роспотрабнадзора по Пензенской области сообщали в пятницу, что специалисты выезжали на производство для отбора проб продукции для лабораторного исследования. Была инициирована процедура отзыва соответствующей партии товара.
Работники магазина Магнит в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Алоэ Вера ацетон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Роспотребнадзор инициировал приостановку продажи Aloe Vera
ПроисшествияПензаПензенская областьМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
