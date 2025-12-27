Рейтинг@Mail.ru
Пентагон включил в итоги года испытания "беспилотника будущего" - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/pentagon-2065110138.html
Пентагон включил в итоги года испытания "беспилотника будущего"
Пентагон включил в итоги года испытания "беспилотника будущего" - РИА Новости, 27.12.2025
Пентагон включил в итоги года испытания "беспилотника будущего"
Министерство войны США назвало испытание прототипа беспилотника одним из итогов 2025 года, назвав его "полетом будущего". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:06:00+03:00
2025-12-27T22:06:00+03:00
в мире
сша
калифорния
министерство обороны сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
f-15se
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
https://ria.ru/20250501/armija-2014555236.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), f-15se
В мире, США, Калифорния, Министерство обороны США, B-21 (стратегический бомбардировщик), F-15SE
Пентагон включил в итоги года испытания "беспилотника будущего"

Пентагон включил в итоги 2025 года испытания "беспилотника будущего"

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Министерство войны США назвало испытание прототипа беспилотника одним из итогов 2025 года, назвав его "полетом будущего".
Ведомство опубликовало "фотоитоги 2025 года". Как обнаружило РИА Новости, на один из снимков попал прототип беспилотника YFQ-42A. Запечатлен момент взлета в ходе испытаний в Калифорнии в конце августа.
«
"Полет будущего", - озаглавлено фото.
Беспилотник назван прототипом полуавтономного летательного аппарата.
На других снимках Пентагона бомбардировщик B-21, истребители F-15 и другой беспилотник XQ-58A Valkyrie - "дешевый тактический аппарат".
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
WSJ: США планируют нарастить применение беспилотников
1 мая, 11:00
 
В миреСШАКалифорнияМинистерство обороны СШАB-21 (стратегический бомбардировщик)F-15SE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала