Пентагон включил в итоги года испытания "беспилотника будущего"
Министерство войны США назвало испытание прототипа беспилотника одним из итогов 2025 года, назвав его "полетом будущего". РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T22:06:00+03:00
