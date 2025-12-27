Пашинян опубликовал видео, где играет на ударных инструментах

ЕРЕВАН, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в субботу видео, где он играет на ударных инструментах, сообщив, что исполняет музыку, написанную к собственным стихам.
"Это мое стихотворение стало песней: "Реальная Армения - Республика Армении", - написал Пашинян в своем Telegram-канале в качестве аннотации к видео.
Пашинян продвигает идею так называемой "реальной Армении" в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". Ранее он заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". В своем новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Пашинян заявил, что идея "реальной Армении" должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина республики.
В сентябре 2025 года он заявил, что правящая партия "Гражданский договор" опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью".
Историю Армении XX века в армянской действительности принято неформально делить на три этапа: Первая Республика, возникшая после распада Российской империи и просуществовавшая с 1918 по 1920 годы; Вторая Республика - Армянская ССР; Третья Республика – независимая Армения, провозглашенная в 1991 году.
