Пашинян опубликовал видео, где играет на ударных инструментах

"Это мое стихотворение стало песней: "Реальная Армения - Республика Армении", - написал Пашинян в своем Telegram-канале в качестве аннотации к видео.

В сентябре 2025 года он заявил, что правящая партия "Гражданский договор" опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью".